Addio Hamilton, bomba ufficiale Ferrari: arriva il pilota italiano | Non succedeva da 16 anni

Un pilota italiano andrà a sostituire Lewis Hamilton: è ufficiale. Ecco di chi si tratta

Il Mondiale di Formula 1 ha assunto la sua conformazione pressochè definitiva per quanto riguarda la lotta per la vittoria del titolo. Infatti, la corsa è oramai una questione a tre piloti e due scuderie. In prima posizione in classifica troviamo il pilota australiano della McLaren, Oscar Piastri, seguito a stretto giro dal compagno di squadra Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio, invece, si trova l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull che nelle ultime settimane ha recuperato qualche punto. La vera e propria delusione è rappresentata dalle due Ferrari che non sono riuscite ad essere praticamente mai competitive in pista con le scuderie rivali.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno più volte manifestato il loro disappunto sia in maniera pubblica, davanti alle telecamere, sia in privato all’interno del paddock.

Intanto, a proposito del pilota inglese, è arrivata la notizia ufficiale. Infatti, verrà sostituito da un pilota italiano. Un avvenimento che non accadeva da ben 16 anni.

Ferrari, un italiano al posto di Hamilton: ora è ufficiale

Dopo ben 16 anni, un italiano torna a guidare una Ferrari durante un fine settimana di Formula 1. Infatti, Antonio Fuoco sostituirà Lewis Hamilton sulla SF-25 nel corso delle FP1 del GP del Messico. L’italiano è il pilota ufficiale del Cavallino rampante nelle competizioni endourance.

Sarà lui, dunque, ad affiancare Charles Leclerc. Essendo considerato un debuttante, è stato scelto come rookie per poter disputare una delle quattro sessioni stagionali. Gli ultimi italiani a scendere in pista con la Ferrari erano stati Luca Badoer e Giancarlo Fisichella.

Ferrari, tanto da migliorare per tornare ad essere competitivi

L’obiettivo della Ferrari è quello di ritornare ad essere competitivi in pista e poter tornare a vincere dopo tantissimi anni che non riesce a farlo. Ma per riuscirci, sarà necessario migliorare tantissimi aspetti.

Dal lato ingegneristico a quello strategico, bisogna operare a più livelli. Già da ora si sta lavorando per la prossima stagione, ma questa volta non si può sbagliare. Anche i piloti sono consapevoli di questo e la prossima stagione sarà importante anche per capire dove decideranno di gareggiare in futuro.