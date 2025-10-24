Infortunio Thuram, tegola per l’Inter: slitta il recupero | La nuova data per il rientro in campo

Marcus Thuram slitta ancora il suo rientro in campo: ecco quale sarà la nuova data per il suo ritorno

La stagione di Serie A è iniziata da qualche settimana, ma ci sono già i primi responsi e le prime sorprese. La squadra sicuramente favorita per la vittoria dello scudetto rimane il Napoli che, dopo aver vinto la scorsa stagione, è riuscita ad aggiungere nove nuovi elementi di qualità che hanno infoltito un gruppo già forte.

Occhio anche al Milan che, con la nuova guida firmata Massimiliano Allegri, ha fortificato le sue ambizioni e adesso si prova a sorprendere tutti andando anche oltre la semplice qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus si trova in un momento di crisi, ma l’obiettivo rimane quello di migliorare il quarto posto dell’anno scorso e magari dare anche fastidio là davanti.

L’Inter è ancora un cantiere aperto, ma dopo un inizio traumatico, la squadra nerazzurra sembra essersi ripresa, mentre la Roma è sempre più accreditata ad essere la favorita per arrivare in Champions League.

Intanto, per quanto riguarda la squadra nerazzurra, la tegola riguarda Marcus Thuram il cui infortunio è più serio del previsto e il suo ritorno in campo sta slittando ancora.

Inter, il ritorno di Thuram slitta ancora: ecco quando potrebbe tornare

Il ritorno di Marcus Thuram slitterà ancora. Il centravanti francese, infatti, dopo il problema avuto contro lo Slavia Praga, è uscito dal campo. Inizialmente sembrava una cosa da niente, invece il problema fisico sembra più serio del previsto.

Come ammesso dallo stesso Chivu, il giocatore non ci sarà contro il Napoli, ma potrebbe saltare anche l’impregno infrasettimanale contro la Fiorentina. Si punta ad averla per una delle due partite tra Verona e Kairat.

Inter, ecco chi al posto di Thuram

Come detto, Thuram mancherà anche contro il Napoli e Christian Chivu sta pensando a chi schierare al fianco di Lautaro Martinez. In lizza c’è Bonny che sta facendo benissimo ed è chiamato agli straordinari.

Meno probabile la presenza di Pio Esposito che è stato titolare nella partita in Champions League e ha giocato per tutti e novanta i minuti. Insomma, le cose sembrano essere definite.