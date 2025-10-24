Dalla Serie A alla seconda categoria, il terzino ha sconvolto tutti | Torna nella squadra d’esordio

Il giocatore ritorna nella squadra del suo paese dove tutto è iniziato e che gioca nella seconda categoria

Il campionato di Serie A è iniziato da qualche settimana, ma non sono mancate le prime sorprese ed i primi responsi. Il Napoli rimane la squadra sicuramente favorita per la vittoria dello scudetto. I ragazzi di Antonio Conte che hanno vinto l’anno scorso, si sono rinforzati con l’arrivo di altri giocatori di grande qualità.

Occhio anche al Milan che con la nuova gestione targata Massimiliano Allegri ha fortificato le sue ambizioni sul campo e punta a qualcosa di più della semplice qualificazione in Champions League, soprattutto con un impegno a settimana. La Juventus sta vivendo un momento di crisi, ma i bianconeri hanno come obiettivo di migliorare il quarto posto dell’anno scorso, magari dando fastidio là davanti.

L’Inter è ancora un cantiere aperto, ma dopo l’inizio traumatico, i nerazzurri hanno ritrovato continuità. La Roma, invece, si candida ad essere una delle favorite per l’approdo in Champions League.

Intanto, un giocatore di Serie A torna nella sua squadra di origine che lo ha lanciato. Una dedica speciale per il giocatore e tanto entusiasmo nel suo paese.

Serie A, il giocatore torna al club di origine: storia bellissima

Fabiano Parisi è un giocatore che da tanti anni gioca in Serie A. Ha iniziato a calcare la massima serie con la maglia dell’Empoli, per poi passare alla Fiorentina, squadra in cui gioca ancora adesso.

Ma nelle ultime settimane, il terzino è stato protagonista di un bellissimo gesto, visto che ha deciso di acquistare la squadra del suo paese in Irpinia, il Serino, diventandone anche il presidente. La squadra si trova in seconda categoria ed il classe 2000 ha deciso di fare questo passo anche in onore di suo padre scomparso (indossa la maglia numero 65 perchè era l’anno di nascita del genitore). Una bellissima storia di sport e di sentimenti.

Fiorentina, adesso bisogna cambiare passo

Parisi e i suoi compagni non stanno vivendo, almeno per il momento, una grandissima annata. In campionato, infatti, la Fiorentina, che pure ha degli ottimi calciatori, si trova all’ultimo posto in classifica.

I tifosi Viola, in questo momento, sono sul piede di guerra e ce l’hanno con più piani della società. Sicuramente, la squadra di Pioli dovrà cambiare marcia perchè non può essere questo il livello raggiunto.