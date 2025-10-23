Roma-Inter non è finita, mano pesante del Giudice Sportivo | La sentenza è ufficiale

Il Giudice Sportivo ha preso la decisione definitiva dopo quanto successo dopo la partita Roma-Inter

Il campionato italiano è ricominciato da qualche settimana, ma già non sono mancate le prime sorprese ed i primi responsi sul campo. La squadra sicuramente favorita per la vittoria dello scudetto è il Napoli che in campionato ha rinforzato tantissimo il suo organico e ha aggiunto tasselli importanti ad una squadra che era già forte.

Occhio anche al Milan che è riuscita a raggiungere una nuova dimensione con la guida di Massimiliano Allegri e con un solo impegno a settimana che sicuramente aiuta i rossoneri. La Juventus sta vivendo un momento di crisi, ma l’obiettivo è quello di migliorare il quarto posto dell’anno scorso, magari andando anche a dare fastidio là davanti.

L’Inter è ancora un cantiere aperto, ma dopo le prime due sconfitte stagionali, i nerazzurri sono riusciti a venirne fuori. La Roma, invece, sta dimostrando di essere una forte candidata ad un posto nella prossima Champions League.

Intanto, dopo la partita di Roma-Inter, ci sono state delle conseguenze per le due società. Infatti, il Giudice Sportivo ha usato la mano pesante nei confronti di entrambe.

Roma-Inter, mano pesante del Giudice Sportivo: ecco cos’è successo

Roma-Inter non si è limitata ad essere una battaglia all’interno del campo da gioco, ma anche sugli spalti ci sono stati dei disordini. Infatti, le due tifoserie rivali tra loro sono state protagoniste di due brutti episodi.

Al 50′ minuto di gara i tifosi nerazzurri hanno lanciato due bottiglie di vetro nei confronti dei tifosi avversari, che poi hanno risposto lanciando un fumogeno. A questo proposito è arrivata la risposta del Giudice Sportivo che ha deciso di comminare una multa da 6000 euro ad entrambe le società.

Roma-Inter, le risposte avute dalle due squadre

Tornando alle questioni di campo, la partita si è conclusa per 1-0 in favore dei nerazzurri, grazie al gol di Bonny. Ma entrambe le squadre hanno avuto delle risposte importanti. I nerazzurri hanno ritrovato grande continuità ed anche la solidità difensiva perduta.

I giallorossi hanno dimostrato di essere un cliente ostico per tutti e saranno sicuramente protagonisti della lotta per l’accesso in Champions League.