Crisi Bagnaia, game over Ducati: già scelto il sostituto | Arriva la Superstar

Il rapporto tra Bagnaia e la Ducati è ai minimi termini e le strade tra le parti potrebbero separarsi

Il Mondiale di Moto GP ha già emesso il suo verdetto finale. Infatti, a vincere il titolo è stato il pilota spagnolo Marc Marquez il cui dominio è stato netto ed incontrastato fin dalla prima gara. Per lui si tratta del nono titolo, traguardo che lo fa entrare nell’empireo dei più grandi visto che raggiunge in questo modo Valentino Rossi.

A farne le spese è stato il pilota italiano Pecco Bagnaia su Ducati, che proprio nella passata stagione aveva vinto il Mondiale, ma non è riuscito a dare seguito a quanto fatto. Risultati troppo discontinui per poter impensierire Marquez e titolo che è sfumato per questa stagione, cosa che non lo ha reso affatto contento.

Con il passare delle settimane, anche il rapporto con la scuderia si è fatto sempre più teso e non sono piaciute alcune parole dette pubblicamente anche se in momenti di nervosismo.

Per questo, le strade tra le due parti potrebbero separarsi. La Ducati sta già pensando ad alcuni sostituti e al suo posto potrebbe arrivare un grande pilota.

Ducati, Bagnaia va via? E’ caccia al sostituto

La stagione di Pecco Bagnaia alla Ducati è stata, per certi versi, parecchio deludente. Solo l’anno scorso il pilota festeggiava la vittoria del titolo Mondiale e adesso sembra passata un’eternità, soprattutto per la tensione che si respira all’interno del paddock ed anche con i piani alti della scuderia.

Per questo, la stessa Ducati, sta pensando ad un possibile sostituto del pilota e ci sono già i primi candidati. Piace molto Acosta che viene considerato una sorta di Superstar futura della Moto GP. Occhio anche ad Aldeguer e David Alonso come scommesse, mentre sembra complicato arrivare a Quartararo.

Bagnaia, tutti i dubbi del pilota Ducati

Pecco Bagnaia, ovviamente, avrebbe voluto fare il salto di qualità dando continuità alla vittoria dell’anno scorso. Ma tanti fattori lo hanno impedito e le sue parole recenti sono sembrate quasi una resa professionale con la scuderia.

Forse certi momenti sarebbero potuti essere gestiti meglio da parte sua, per evitare di innescare il nervosismo che si respira in questo momento. Il futuro è tutto da scrivere.