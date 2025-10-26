Dinastia Cristiano Ronaldo, il figlio brucia le tappe: prima convocazione ufficiale | Triangolo mondiale

Il figlio di Cristiano Ronaldo sta mostrando tutto il suo talento ed ha avuto la prima convocazione ufficiale

Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori più forti che la storia del calcio abbia ed abbia avuto. Sicuramente, il fuoriclasse portoghese, è il miglior bomber mai esistito. Ma quello che ha impressionato e impressiona di più è la sua fame e la sua voglia di incidere ovunque vada come ha sempre fatto vedere.

Lo Sporting Lisbona lo ha fatto conoscere al calcio mondiale, il Manchester United lo ha fatto diventare un grandissimo fuoriclasse, il Real Madrid lo ha reso il cannibale che conosciamo oggi, la Juventus lo ha messo alla prova nel campionato più complicato al mondo, mentre l’Al-Nassr può aiutarlo a fargli raggiungere i record a cui vuole arrivare.

Un giocatore che ancora oggi fa la differenza e che decide le partite. Una carriera costellata di trofei sia a livello di squadra, ma anche a livello personale.

Intanto, il figlio di CR7, sta dimostrando di essere un giovane talento molto valido e sta bruciando le tappe nella sua carriera. Per lui è arrivata la prima convocazione ufficiale.

Cristiano Ronaldo jr, sulle orme del padre: prima convocazione

Cristiano Ronaldo jr prova a seguire le orme del padre. Il figlio del fuoriclasse portoghese sta mostrando a tutti il proprio talento in campo e vuole far vedere di cosa è capace e non solo perchè è il figlio di un grande giocatore. A pochi mesi dal suo esordio nell’Under 15 della Nazionale portoghese, il ragazzo ha bruciato le tappe.

Infatti, è arrivata la prima convocazione con la maglia dell’Under 16 per un torneo che si giocherà in Turchia tra il 27 ottobre ed il 5 novembre. I portoghesi sfideranno in amichevole le nazionali di Galles e Inghilterra.

Ronaldo, a caccia di un ultimo record

Cristiano Ronaldo, la scorsa estate, ha deciso di rinnovare il suo rapporto contrattuale con l’Al-Nassr per altre due stagioni. Il portoghese giocherà almeno fino all’età di 42 anni.

Ma il suo obiettivo è uno ed è quello di riuscire ad arrivare a quota 1000 gol in carriera. In questa stagione, ovviamente, è partito benissimo, e non manca molto per questo traguardo.