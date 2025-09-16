Djokovic dice basta, addio dopo gli US Open: vita stravolta per il serbo

Novak Djokovic, dopo la semifinale agli US Open, ha deciso di cambiare completamente vita: decisione presa

Gli US Open si sono appena conclusi e hanno decretato la vittoria del fuoriclasse spagnolo, Carlos Alcaraz. L’attuale numero uno al mondo, con la conquista di questo trofeo, ha anche superato il rivale Jannik Sinner nella classifica ATP. Per lui si tratta di un momento magico visto che, a parte Wimbledon, è riuscito a vincere ogni trofeo giocato.

Così, invece, non è per Sinner che ha avuto un periodo inverso rispetto allo spagnolo. Nelle finali giocato, infatti, il tennista italiano ha perso sempre contro Alcaraz tranne, come anticipato, il torneo di Wimbledon. Adesso, per lui, ci sarà un periodo per lavorare serenamente e preparare i prossimi impegni per tornare a vincere.

Infatti, l’intenzione è quella di spezzare questo vortice negativo e di ritornare con prepotenza a conquistare il primato nella classifica. Non sarà semplice, ma con le sue qualità è possibile.

Invece, proprio dopo gli US Open, chi cambierà completamente vita è Novak Djokovic. Il tennista serbo, infatti, ha preso una decisione incredibile per sè e la sua famiglia.

Djokovic, cambio di vita radicale: decisione definitivamente presa

Novak Djokovic ha deciso di cambiare radicalmente vita. Il tennista serbo, infatti, in queste settimane si era schierato al fianco delle proteste degli studenti serbi che sono scesi in piazza per chiedere nuove elezioni.

Questo ha generato la reazione del presidente della nazione, Aleksandar Vucic, che ha definito il fuoriclasse un traditore. Per questo, lo stesso Djokovic, ha preso la palla al balzo per decidere di trasferirsi, insieme alla sua famiglia, in Grecia. Addirittura avrebbe già scelto la scuola per i figlio ad Atene.

Djokovic, le sue intenzioni erano già chiare

Le intenzioni di Djokovic in merito alla volontà di trasferirsi ad Atene erano però già chiare. Infatti, il serbo aveva trasferito il torneo organizzato dalla sua fondazione da Belgrado ad Atene.

Il torneo andrà in scena dal 2 all’8 novembre. Anche lo stesso Djokovic avrebbe deciso di diventare socio di un tennis club situato proprio ad Atene. Insomma, una cambio di vita radicale che sembrava già essere stato architettato.