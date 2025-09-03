Home » “Voglio andare al Mondiale”: il nerazzurro si sbilancia | L’ANNUNCIO spiazza tutti

“Voglio andare al Mondiale”: il nerazzurro si sbilancia | L’ANNUNCIO spiazza tutti

3 Settembre 2025 Gianfranco Rotondo
Coppa del Mondo Foto LaPresse, Internews1908.it

Il giocatore nerazzurro punta ancora ad essere convocato per il prossimo Mondiale: c’è l’annuncio

Il campionato di Serie A è appena cominciato da due giornate e non sono affatto mancate le sorprese. Nel primo turno, infatti, il Milan è stato sconfitto dalla neopromossa Cremonese per 1-2 a San Siro grazie alle reti di Baschirotto e Bonazzoli, intramezzate da quella di Pavlovic che aveva raggiunto la parità per i rossoneri.

La seconda sorpresa, nel secondo turno, è stata quella dell’Inter che è stata sconfitta dall’Udinese, sempre a San Siro e sempre per 1-2. I nerazzurri non sembrano ancora guariti dalla finale di Champions League ed il mercato non ha aiutato per niente gli uomini di Chivu con giocatori che non hanno l’età e le caratteristiche richieste dal tecnico.

In cima alla classifica, in questo momento, troviamo a pari merito la grande favorita Napoli, con Juventus, Roma e Cremonese. Dopo la sosta, si inizierà ad entrare nel vivo della stagione.

Intanto, un grande protagonista del nostro campionato ha parlato dei suoi obiettivi stagionali e tra questo c’è anche quello di essere convocato per il prossimo Mondiale.

Il giocatore nerazzurro ci crede: “Voglio andare al Mondiale”

Uno dei nuovi acquisti dell’ultima sessione di calciomercato è stato l’esterno colombiano, Juan Cuadrado. Il giocatore, dopo le esperienze con le maglie di Juventus, Inter e Atalanta è passato al Pisa per aiutare la squadra a raggiungere la salvezza.

E, a La Gazzetta dello Sport, lo stesso colombiano ha parlato dei suoi obiettivi. Ecco le sue parole: “Ho due obiettivi: la salvezza e la convocazione al Mondiale. Sia al Pisa sia alla Colombia posso essere utile con la mia esperienza e le mie caratteristiche. Continuo a giocare per le emozioni che mi regala il calcio, per la passione e l’amore che sento nei confronti di questo sport”.

Juan Cuadrado Foto LaPresse, Internews1908.it
Cuadrado, dichiarazione d’amore ad un’ex squadra

Durante la stessa intervista, l’esterno colombiano ci ha tenuto anche a fare una precisazione. Infatti, nonostante la sua esperienza in maglia nerazzurra dell’Inter, il giocatore si sente solamente juventino.

Dopo tanti anni passati con la maglia bianconera, i tifosi avevano visto il suo passaggio agli acerrimi rivali come un tradimento. Lo stesso Cuadrado ci ha tenuto a fare questa precisazione.

 