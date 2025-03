Club in vendita, ANNUNCIO UFFICIALE del presidente | Tifosi bianconeri sorpresi: “Vendo la società e me ne vado”

Il presidente della squadra bianconera annuncia ufficialmente che cederà la società di qui a breve

In questi ultimi anni, nel nostro calcio, sono stati tantissimi i passaggi di proprietà da un presidente all’altro. Un esempio è l’Inter che, dalla gestione di Massimo Moratti, è passata a quella del tycoon indonesiano, Erik Thohir e, successivamente, alla proprietà cinese di Suning. Infine, dopo il mancato pagamento del finanziamento ricevuto, il fondo Oaktree ha escusso il club.

Ma anche la Roma ha cambiato tanto in termini di proprietà. Da James Pallotta, in tempi recenti, i giallorossi sono passati nelle mani della famiglia Friedkin. Anche il Milan ha visto avvicendarsi varie proprietà. Da Silvio Berlusconi, si è passati a Mr Lee per poi passare al fondo Elliot ed, infine, a RedBird oggi.

Insomma, il nostro calcio vive una crisi che solamente le proprietà straniere, in questo particolare momento storico, possono contrastare, ma sempre rispettando il valore che i tifosi danno a questo sport ed il loro senso di appartenenza.

Intanto, arriva la notizia che scuote l’ambiente bianconero. Infatti, il presidente, ha annunciato ufficialmente che da qui a breve ci sarà la cessione della società. A breve sarà tutto ufficiale.

Annuncio ufficiale del presidente: il club sarà ceduto a breve

Dopo la sconfitta ottenuta contro la Ternana, in una stagione che sembra maledetta e con tantissimi cambi di allenatori, il presidente dell’Ascoli, Pulcinelli, attraverso i propri profili social è sbottato dopo l’ennesima contestazione da parte dei tifosi.

Il numero uno bianconero ha annunciato: “A marzo vendo la società e me ne vado”. Un annuncio che sicuramente scuote l’ambiente bianconero visto che un passaggio di proprietà è sempre un avvenimento traumatico. L’ambiente è saturo di una situazione che non sta portando vantaggi a nessuno e la rottura tra club e tifosi sembra oramai insanabile.

Ascoli, ambiente polveriera in questa stagione

Per l’Ascoli, questa stagione, sembra essere maledetta. La squadra bianconera non sta ottenendo i risultati sperati in campo e i tifosi hanno manifestato spesso e volentieri il loro malcontento nei confronti della dirigenza e del presidente.

Un clima incandescente che ha portato anche a delle reazioni molto forti. La situazione sembra insostenibile e queste ultime dichiarazioni dimostrano proprio questo.