Nuovo allenatore della Roma, lo hanno chiamato a Trigoria | Attenzione al clamoroso sì

La Roma ha in mente il profilo del nuovo allenatore e c’è una clamorosa suggestione per i giallorossi

La stagione della Roma, fino a questo momento, non è stata quella che tutti si aspettavano alla vigilia. La società giallorossa ha investito molto sul mercato, ma non è riuscita a trovare la quadra in campo. Questo ha portato a scarsi risultati e a ben due esoneri e tre differenti allenatori sulla panchina in un solo campionato.

In primis c’è stato Daniele De Rossi che, dopo soli quattro turni e tanti dissapori con la società, ha deciso di esonerare l’ex capitano giallorosso. Poi, è arrivato il tecnico croato, Ivan Juric che non è riuscito a legare con l’ambiente romanista e con alcuni senatori, finendo a due punti dalla zona retrocessione. Anche per lui è arrivato l’esonero.

Infine, è ritornato per la terza volta Claudio Ranieri che sembra stia riuscendo a rimettere le cose al loro posto, provando una disperata rincorsa verso la zona Europa.

Intanto, la società, si è già attivata per il prossimo allenatore. E c’è un’indiscrezione clamorosa su un profilo che piace tantissimo e che potrebbe essere contattato a sorpresa.

Roma, profilo a sorpresa per la panchina giallorossa

La Roma sta già iniziando a vagliare i primi profili per la panchina della prossima stagione. La guida tecnica, questa volta, non può essere sbagliata e per questo la società si sta prendendo tutto il tempo necessario.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Leggo, ci sarebbe un’indiscrezione a sorpresa secondo cui i giallorossi vorrebbero portare a Trigoria, Maurizio Sarri. Dietro di lui rimangono valide le opzioni che portano a Farioli dell’Ajax e al ct della Turchia, nonchè ex allenatore e giocatore giallorosso, Vincenzo Montella.

Mercato Roma, due obiettivi principali in vista dell’estate

In vista dell’estate, anche il mercato dei giallorossi è in fase di programmazione. Ed, in tal senso, sono due le strade principali che la società vuole percorrere. Una per il centrocampo e l’altra per l’attacco.

Per la metà campo, i giallorossi puntano sempre con decisione Davide Frattesi, il cui assalto a gennaio è andato a vuoto. Poi, in avanti, piace tantissimo Lorenzo Lucca che potrebbe fare da alter ego di Dobvyk.