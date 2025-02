C’è lo stiramento dell’adduttore | Tegola per il tecnico: batosta anche per il Fantacalcio

Terribile notizia per i fantallenatori, l’infortunio potrebbe essere più serio del previsto

Questa stagione verrà senza dubbio ricordata per gli innumerevoli infortuni muscolari subiti dai calciatori del campionato italiano e non solo.

Bremer, Calhanoglu, Scamacca, sono solo alcuni dei nomi dei giocatori che hanno saltato gran parte della stagione a causa di un infortunio.

Situazione che sicuramente non va giù ai numerosi fantallenatori d’Italia che si sono ritrovati a dover sostituire diversi nomi per cui avranno speso anche molti crediti. Il fantacalcio è probabilmente il gioco a tema calcistico più diffuso della penisola e in molti casi viene preso davvero sul serio.

Purtroppo per i fantallenatori gli infortuni non sembrano diminuire. Anche questa seconda parte di stagione potrebbe essere segnata da numerosi problemi fisici causati anche dall’alto numero di partite a cui vengono sottoposti gli atleti.

Anche Rensch si ferma, in dubbio per Porto – Roma

Cattive notizie per la squadra di Claudio Ranieri. Qualche settimana fa i giallorossi hanno acquistato il terzino destro Devine Rensch dall’Ajax per circa 6 milioni di euro. Un investimento non proprio minimo per quello che potrebbe essere un ottimo prospetto per la squadra romana. I tifosi non saranno felici di apprendere che purtroppo il giocatore ha subito uno stiramento dell’adduttore destro e probabilmente salterà l’incontro di Europa League contro il Porto.

Rensch sarà da solo in infermeria in quanto per il momento i giallorossi non hanno nessun altro giocatore all’interno della rosa indisponibile per problemi fisici.

I tifosi ritrovano Mats Hummels e Leandro Paredes

D’altro canto la rosa giallorossa tornerà a giovare di altri due giocatori: Mats Hummels e Leandro Paredes. Ha fatto discutere il motivo per cui i due giocatori sono stati assenti durante l’ultimo impegno della Roma in quanto il loro tecnico, Claudio Ranieri, ha concesso ad entrambi dei giorni di riposo.

Qualcosa di insolito per il campionato italiano, dato che neanche le squadre con una panchina più folta concedono facilmente dei giorni di riposo ai propri giocatori. Tuttavia non è impensabile credere che questa possa diventare una tendenza già dal prossimo anno, il riposo potrebbe portare benefici a più di un giocatore.