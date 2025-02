Svolta per Conte, ora è tutto in discesa per il Napoli | Si vince lo scudetto

Arriva una grandissima notizia per Antonio Conte che potrebbe mettere le cose in discesa per lo scudetto

I mesi di gennaio e febbraio sono stati movimentati per il Napoli di Antonio Conte. Tutto è iniziato dal mercato invernale che ha portato via un giocatore molto importante come Kvicha Kvaratskelia che è passato al Paris Saint-Germain per la cifra di 75 milioni di euro. Un trasferimento che ha lasciato l’amaro in bocca al tecnico leccese.

Infatti, Conte, aveva provato a convincere il giocatore a rimanere fino al termine della stagione, ma le cose non sono andate come sperato. Al posto del georgiano è arrivato Noah Okafor che ha esordito contro l‘Udinese. Ma la forza dell’ex Inter, Juventus e Nazionale è stata proprio quella di riuscire a compattare il proprio gruppo e a continuare la lotta per lo scudetto.

Il Napoli, intanto, si prepara ad affrontare i prossimi impegni di campionato, con la partita contro la Lazio che si preannuncia spettacolare con due squadre molto forti a fronteggiarsi.

Intanto, per la squadra, arriva la grandissima notizia che riguarda un giocatore e che potrebbe avvantaggiare i partenopei per la lotta alla vittoria dello scudetto. Conte può esultare.

Napoli, arriva la grande notizia per la lotta scudetto

Il Napoli può esultare in vista della partita di campionato contro la Lazio. Infatti, Antonio Conte, può recuperare in maniera anticipata rispetto alle attese il terzino sinistro, Olivera, che era stato fuori fino a questo momento.

L’ulteriore infortunio di Spinazzola aveva complicato le cose per quanto riguarda la corsia sinistra, ma adesso sicuramente si potrà essere maggiormente ottimisti. Oltre a ciò, sembra essere molto vicino il recupero di Alessandro Buongiorno, leader del reparto difensivo azzurro in questa stagione.

Napoli-Lazio, i biancocelesti rischiano un’assenza pesante

Se il Napoli può sorridere, lo stesso non può fare la Lazio. La squadra biancoceleste, infatti, rischia di perdere per la partita un giocatore importantissimo come Boulaye Dia. Il ragazzo è uscito per infortunio nella partita contro il Monza.

Il giocatore sente ancora dolore e potrebbe davvero mancare all’appuntamento importantissimo. Baroni, certamente, dovrà trovare delle contromisure per fermare gli uomini di Conte.